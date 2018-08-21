Історичний старт: Шевченко викликав до збірної 8 легіонерів

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосиd список футболістів, викликаних до розташування національної команди із зарубіжних клубів. "Жовто-сині" 6 і 9 вересня проведуть перші історичні матчі в новому турнірі УЄФА Лізі Націй з чехами і словаками відповідно.

У цих іграх тренерський штаб Шевченко розраховує на вісім легіонерів. До списка увійшли Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Генк ", Бельгія), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція) та Євген Макаренко ("Андерлехт", Бельгія), повідомляє прес-служба ФФУ.

Крім того, два футболісти - нападник Євген Селезньов з турецького "Акхісар Беледіеспора" і захисник Василь Кравець з іспанського "Луго" - внесені до резерву. Повний список гравців, викликаних на матчі Україна - Чехія і Словаччина - Україна, буде оприлюднено пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко знайшов нову роботу в Італії.