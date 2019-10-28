Історичний день для Малиновського, ривок Ярмоленко: топподії українців в Європі

Розгром, драми і розчарування - минулий європейський вікенд став настільки емоційним для українців, що після фінального свистка футболістам важко було не впасти на газон.

Були і голи на останніх хвилинах, і неприємні сюрпризи, і нові рекорди - команди українських футболістів в Європі запалили відмінно. Андрій Ярмоленко відкрив для себе нову сторінку в "Вест Хемі", Роман Зозуля не перестає дивувати в Іспанії, а команда Руслана Малиновського в Італії зробила справжній рознос з "+6".

OBOZREVATEL збирає найяскравіші події з життя українців в Європі за останній вікенд і виділяє найцікавіше серед них.

Ярмоленко: розібрався як професор, але пішов без радості

Після відновлення від важкої травми і пари тижнів стабільної гри Андрій Ярмоленко "на коні" фактично в кожному матчі "Вест Хема". У цьому сезоні українець оформив вже 3 голи і взяв участь ще в декількох гольових атаках.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок своїм гольовим передачам за "Вест Хем"

Цього разу, в матчі з "Шеффілд Юнайтед", Андрію забити не вдалося, але він знову відзначився - на рахунку українця гольовий пас. Причому, все просто і по-професорськи - прийняв і відразу покотив на хід партнеру, якому залишалося тільки пробити повз воротаря. При цьому цей асист став першим для Ярмоленка в Англії - раніше українець віддавав тільки передгольові передачі.

Тепер у Ярмоленка в цьому сезоні за "Вест Хем" за системою "гол+пас" вже 3+1, і це виводить його на друге місце в рейтингу результативності лондонців (попереду тільки нападник Алле з 4+1). Відповідно, Ярмоленко і другий бомбардир "Молотобойців" в поточному сезоні, з 3-ма м'ячами в активі.

На жаль для українця, але "Вест Хем" не зміг переграти "Шеффілд" (1:1) і опустився на 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ (хоча 7-10-е місця мають однакову кількість очок і розділяються лише за додатковими показниками).

Зозуля: а ви пам'ятаєте, коли Роман востаннє забивав ногою?

А ось і Роман Зозуля! Українець знову вийшов в основі, і знову забив. Але цього разу - вирішальний гол на останніх хвилинах матчу з лідером чемпіонату!

Роман Зозуля тягне "Альбасете" на вершину Сегунди twitter.com/AlbaceteBPSAD

Зозулю прорвало - 3 голи в 3-х матчах. Але зараз все склалося - краще не придумаєш. "Альбасете" українця обіграв лідера Сегунди, "Кадіз" (1:0), а Роман знову забив головою.

До слова, всі голи в цьому сезоні Зозуля забиває фірмовим почерком - головою. У попередньому сезоні таких голів у українця теж була добра половина (11 м'ячів за минулий сезон). А ви пам'ятаєте, коли Роман востаннє забивав ногою?

Малиновський: повеселились знатно, але до головного доторкнутися не вдалося

Справжнє футбольне свято подарувала "Аталанта" Руслана Малиновського, яка після 0:1 і видалення у суперника просто знищила опонентів сімома забитими голами. Правда, українець зі старту залишився в запасі, а вийшов вже у другому таймі та особисто застав тільки 2 забитих м'ячі.

Руслан Малиновський (ліворуч) став учасником історичного матчу "Аталанти"

Таким чином, "Аталанта" повторила свою найбільшу перемогу у вищому дивізіоні за всю історію, а також оформила дуже потужний старт - 28 голів за 9 турів (найкращий старт в чемпіонаті за останні 27 років). Хоча українцеві так і не вдалося взяти участь хоча б в одному з голів. Руслан поки забивав за "Бергамаскі" лише в Лізі чемпіонів - "Ман Сіті" з пенальті.

Ребров проти Петряка: перша зустріч залишилася за учителем

У минулому сезоні Сергій Ребров та Іван Петряк викликали справжній фурор в Угорщині, повністю змінивши "Ференцварош" і вигравши національне чемпіонство. Але потім Петряк пішов, переметнувшись в стан одного з головних конкурентів "Ференца", через що створив чималий скандал серед уболівальників і був ледь не визнаний "іудою" для клубу. Тепер команди Реброва та Петряка вперше зустрілися на футбольному полі як суперники.

Сергій Ребров з "Ференцварош" повертається на вершину таблиці чемпіонату Угорщини

Матч і без цього вийшов доволі спекотним (ігри "Ференцвароша" та "Фехервара" (раніше відомого як "Відеотон) є національним дербі), але Ребров фактично не мав права на поразку. Фанати гнали колектив українського тренера вперед всі 90 хвилин, і" Ференцварош "взяв перемогу - 2:1. Петряк же провів на полі всі 90 хвилин і не зміг відзначитись результативними діями. Хоча в минулому сезоні у Реброва був одним з кращих за системою "гол+пас".

Тепер же "Ференцварош" розділяє 1-е місце з "Фехерваром" і "Мезекевеждом", маючи 22 очки. Головна боротьба для Реброва ще попереду.

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