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28 жовтня • оновлено в 15:37
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Історичний день для Малиновського, ривок Ярмоленко: топподії українців в Європі

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Розгром, драми і розчарування - минулий європейський вікенд став настільки емоційним для українців, що після фінального свистка футболістам важко було не впасти на газон.

Були і голи на останніх хвилинах, і неприємні сюрпризи, і нові рекорди - команди українських футболістів в Європі запалили відмінно. Андрій Ярмоленко відкрив для себе нову сторінку в "Вест Хемі", Роман Зозуля не перестає дивувати в Іспанії, а команда Руслана Малиновського в Італії зробила справжній рознос з "+6".

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OBOZREVATEL збирає найяскравіші події з життя українців в Європі за останній вікенд і виділяє найцікавіше серед них.

Ярмоленко: розібрався як професор, але пішов без радості

Після відновлення від важкої травми і пари тижнів стабільної гри Андрій Ярмоленко "на коні" фактично в кожному матчі "Вест Хема". У цьому сезоні українець оформив вже 3 голи і взяв участь ще в декількох гольових атаках.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок своїм гольовим передачам за "Вест Хем"

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок своїм гольовим передачам за "Вест Хем"

Цього разу, в матчі з "Шеффілд Юнайтед", Андрію забити не вдалося, але він знову відзначився - на рахунку українця гольовий пас. Причому, все просто і по-професорськи - прийняв і відразу покотив на хід партнеру, якому залишалося тільки пробити повз воротаря. При цьому цей асист став першим для Ярмоленка в Англії - раніше українець віддавав тільки передгольові передачі.

Тепер у Ярмоленка в цьому сезоні за "Вест Хем" за системою "гол+пас" вже 3+1, і це виводить його на друге місце в рейтингу результативності лондонців (попереду тільки нападник Алле з 4+1). Відповідно, Ярмоленко і другий бомбардир "Молотобойців" в поточному сезоні, з 3-ма м'ячами в активі.

На жаль для українця, але "Вест Хем" не зміг переграти "Шеффілд" (1:1) і опустився на 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ (хоча 7-10-е місця мають однакову кількість очок і розділяються лише за додатковими показниками).

Зозуля: а ви пам'ятаєте, коли Роман востаннє забивав ногою?

А ось і Роман Зозуля! Українець знову вийшов в основі, і знову забив. Але цього разу - вирішальний гол на останніх хвилинах матчу з лідером чемпіонату!

Роман Зозуля тягне "Альбасете" на вершину Сегунди

Роман Зозуля тягне "Альбасете" на вершину Сегунди

twitter.com/AlbaceteBPSAD

Зозулю прорвало - 3 голи в 3-х матчах. Але зараз все склалося - краще не придумаєш. "Альбасете" українця обіграв лідера Сегунди, "Кадіз" (1:0), а Роман знову забив головою.

До слова, всі голи в цьому сезоні Зозуля забиває фірмовим почерком - головою. У попередньому сезоні таких голів у українця теж була добра половина (11 м'ячів за минулий сезон). А ви пам'ятаєте, коли Роман востаннє забивав ногою?

Малиновський: повеселились знатно, але до головного доторкнутися не вдалося

Справжнє футбольне свято подарувала "Аталанта" Руслана Малиновського, яка після 0:1 і видалення у суперника просто знищила опонентів сімома забитими голами. Правда, українець зі старту залишився в запасі, а вийшов вже у другому таймі та особисто застав тільки 2 забитих м'ячі.

Руслан Малиновський (ліворуч) став учасником історичного матчу "Аталанти"

Руслан Малиновський (ліворуч) став учасником історичного матчу "Аталанти"

Таким чином, "Аталанта" повторила свою найбільшу перемогу у вищому дивізіоні за всю історію, а також оформила дуже потужний старт - 28 голів за 9 турів (найкращий старт в чемпіонаті за останні 27 років). Хоча українцеві так і не вдалося взяти участь хоча б в одному з голів. Руслан поки забивав за "Бергамаскі" лише в Лізі чемпіонів - "Ман Сіті" з пенальті.

Ребров проти Петряка: перша зустріч залишилася за учителем

У минулому сезоні Сергій Ребров та Іван Петряк викликали справжній фурор в Угорщині, повністю змінивши "Ференцварош" і вигравши національне чемпіонство. Але потім Петряк пішов, переметнувшись в стан одного з головних конкурентів "Ференца", через що створив чималий скандал серед уболівальників і був ледь не визнаний "іудою" для клубу. Тепер команди Реброва та Петряка вперше зустрілися на футбольному полі як суперники.

Сергій Ребров з "Ференцварош" повертається на вершину таблиці чемпіонату Угорщини

Сергій Ребров з "Ференцварош" повертається на вершину таблиці чемпіонату Угорщини

Матч і без цього вийшов доволі спекотним (ігри "Ференцвароша" та "Фехервара" (раніше відомого як "Відеотон) є національним дербі), але Ребров фактично не мав права на поразку. Фанати гнали колектив українського тренера вперед всі 90 хвилин, і" Ференцварош "взяв перемогу - 2:1. Петряк же провів на полі всі 90 хвилин і не зміг відзначитись результативними діями. Хоча в минулому сезоні у Реброва був одним з кращих за системою "гол+пас".

Тепер же "Ференцварош" розділяє 1-е місце з "Фехерваром" і "Мезекевеждом", маючи 22 очки. Головна боротьба для Реброва ще попереду.

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Теми
Чемпіонат Англії Чемпіонат Іспанії Чемпіонат Італії чемпіонат Угорщини українці за кордоном
Особи
Андрій Ярмоленко Роман Зозуля Руслан Малиновський Сергій Ребров Іван Петряк
Теги
ФК Вест Хем ФК Аталанта Альбасете ФК Ференцварош рекорд
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