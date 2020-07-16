Іспанського футболіста запідозрили у вживанні кокаїну після дивного інтерв'ю

Іспанського футболіста "Кадіса" Нано Месу запідозрили у вживанні кокаїну після його дивної поведінки під час одного з інтерв'ю.

На YouTube з'явилося відео під назвою "Нано Меса святкує вихід "Кадіса" до Ла Ліги та його кокаїнові дороги", на якому нападник зі скляними очима ділиться своєю радістю після тріумфу команди та підозріло чеше ніс.

Месі це не сподобалося, тому футболіст здав тест на наркотики й опублікував докази того, що він не вживав кокаїн на своїй сторінці в Twitter.

"Те, що ви побачили, є ейфорією після подій такого масштабу, радістю від досягнення мети, над якою ми наполегливо працювали", – написав він у листі, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі.

Лист Нано Меси після звинувачень у вживанні кокаїну Twitter Нано Меси

Тест Нано Меси на кокаїн Twitter Нано Меси

Відзначимо, що "Кадіс" забезпечив собі вихід до вищого іспанського дивізіону після перерви у 14 років. Востаннє команда грала в Ла Лізі в сезоні 2005/06.

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