Іспанський лікар Рафаель Рамос розповів, як зміниться футбол через коронавірус

Михайло Морозов Футбол 12:34, 27.04.2020

Президент іспанської асоціації футбольних лікарів Рафаель Рамос розповів, що після відновлення матчів після паузи через коронавірус футбол вже не буде таким, як раніше.

"На перших порах гравці не зможуть контактувати один з одним, як раніше. Ми побачимо інший футбол. Футболісти не будуть тримати суперників за футболки під час кутових", – цитує слова Рамоса видання DailyMail.

Серхіо Рамос тримає Ліонеля Мессі
The Union Journal

Він також зазначив, що гравці не зможуть заразитися, якщо м'яч відлетить від газону і влучить їм в обличчя.

"Не зможуть, оскільки всі матеріали, які використовуються під час футбольних матчів, включаючи поле і м'ячі, будуть продезінфіковані до початку, під час перерви і після поєдинку", - додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній лікар "Спартака" і збірної Росії Юрій Васильков назвав плачевні наслідки карантину для футболу.

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