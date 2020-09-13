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Іспанський клуб вирішив позбутися футболіста збірної Росії

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Денис Черишев

Іспанський клуб "Валенсія" вирішив позбутися півзахисника збірної Росії Дениса Черишева.

За інформацією Cadena SER, агенту гравця поставлене завдання до 5 жовтня знайти для свого клієнта новий клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 29-річний Черишев не захотів виступати в Росії: пропозицію гравцеві зробили столичні "Спартак" і ЦСКА. Хавбек заявляв, що має намір залишитися в Іспанії.

Також інтерес до Черишеву приписували санкт-петербурзькому "Зеніту". Батько футболіста Дмитро Черишев цю інформацію спростував.

У минулому сезоні Черишев взяв участь в 31 матчі команди і відзначився трьома забитими м'ячами. Росіянин – вихованець мадридського "Реала", провів всю кар'єру в Іспанії.

Нагадаємо, що кілька років тому через Черишева "Реал" виключили з Кубка Іспанії.

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ІспаніяФК ВаленсіяДенис Черишев
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