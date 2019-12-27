Іспанський клуб покарали за образи на адресу Зозулі

Іспанська федерація футболу прийняла рішення покарати "Райо Вальєкано" за образи на адресу українського гравця Романа Зозулі закриттям секторів і грошовим штрафом.
В офіційній заяві федерації написано, що другий тайм матчу між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" буде дограний без глядачів на трибунах, а на двох наступних домашніх поєдинках команди будуть частково закриті декілька секторів. Крім того, клуб зобов'язали виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.
Роман Зозуля
Футбол 24
Дата проведення догравання поєдинку поки невідома.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У лютому 2017 року Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті справжнього цькування Зозуля був змушений повернутися у свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов у "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії та керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Ввечері 16 грудня Роман виступив з потужною відповіддю на адресу фанатів мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши, що пишається своїм українським громадянством.
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