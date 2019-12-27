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27 грудня • оновлено в 17:27
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Іспанський клуб покарали за образи на адресу Зозулі

1.4т
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Іспанська федерація футболу прийняла рішення покарати "Райо Вальєкано" за образи на адресу українського гравця Романа Зозулі закриттям секторів і грошовим штрафом.

В офіційній заяві федерації написано, що другий тайм матчу між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" буде дограний без глядачів на трибунах, а на двох наступних домашніх поєдинках команди будуть частково закриті декілька секторів. Крім того, клуб зобов'язали виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

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Дата проведення догравання поєдинку поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
Альбасете Райо Вальєкано
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