Іспанський клуб покарали за образи на адресу Зозулі

Іспанська федерація футболу прийняла рішення покарати "Райо Вальєкано" за образи на адресу українського гравця Романа Зозулі закриттям секторів і грошовим штрафом.

В офіційній заяві федерації написано, що другий тайм матчу між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" буде дограний без глядачів на трибунах, а на двох наступних домашніх поєдинках команди будуть частково закриті декілька секторів. Крім того, клуб зобов'язали виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

Роман Зозуля Футбол 24

Дата проведення догравання поєдинку поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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