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11 березня • оновлено в 11:10
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Іспанський клуб оголосив бойкот у Лізі Європи через коронавірус

2.8т
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Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявив, що його команда не полетить на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Інтера", який повинен пройти 12 березня в Мілані, через коронавірус.

"Якщо нам доведеться програти, то так тому і бути. Я не буду ризикувати здоров'ям нашої команди. Ми попросили УЄФА знайти інший варіант проведення матчу в Мілані. Ми не хочемо потрапляти в епіцентр коронавірусу. Найбільш розумним рішенням було б перенести поєдинок на пізнішу дату", – цитує слова Торреса видання Onda Cero.

"Хетафе" відмовляється летіти в Мілан через коронавируса

"Хетафе" відмовляється летіти в Мілан через коронавируса

Варто відзначити, що авіасполучення між Іспанією та Італією було закрито через епідемію. Президент "Хетафе" сказав, що він не буде намагатися отримати особливий дозвіл на політ до Італії, оскільки поважає закони своєї країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власник "Олімпіакоса" і "Ноттінгем Форест" Евангелос Марінакіс захворів на коронавірус після відвідування матчу Ліги Європи в Лондоні.

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Теми
Коронавірус Ліга Європи
Теги
ФК Хетафе ФК Інтер
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