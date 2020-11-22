Іспанський гранд хоче підписати Коноплянку – ЗМІ

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в іспанській "Валенсії", повідомляє Fichajes.net.

За інформацією ЗМІ, власник клубу Пітер Лім планує поповнити ростер своєї команди недорогими футболістами, водночас сам Євген не проти повернутися в Європу, де він виступав за "Севілью" та "Шальке".

Журналісти стверджують, що чудове бачення поля та вміння віддати гольову передачу партнерам по команді роблять його ідеальним вибором для "Валенсії" – якісний "недорогий" гравець, якого й шукає Лім.

Вартість Коноплянки близько 5 млн євро. Клуб посідає 11-те місце в національній першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня у 31-річного півзахисника діагностували розрив переднього м'яза стегна. Травму Коноплянка отримав у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату країни в Прем'єр-лізі проти львівського "Руху".