Іспанський футболіст забив фантастичний гол з центру поля. Відео

Іспанський футболіст "Динамо" Бухарест Борха Вальє відзначився неймовірним ударом в домашньому матчі 3-го туру Вищої ліги Румунії проти "Ботошанi".

На 71-й хвилині 28-річний новачок столичної команди побачив, що голкіпер гостей далеко вийшов з воріт і потужним пострілом з центру поля відправив м'яч точно у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися космічним голом.

Після цієї нічиєї "Ботошанi" залишилося на першій сходинці з 7 очками. "Динамо" Бухарест з 2 балами розташувалася на 13-й позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні гравець київського футбольного клубу "Оболонь-Бровар" Олег Слободян відзначився неймовірним ударом в матчі Першої ліги чемпіонату України проти "Металіста-1925".

На 53-й хвилині 23-річний півзахисник скористався помилкою голкіпера суперника, і ювелірним пострілом з центру поля закинув м'яч чітко в ворота.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!