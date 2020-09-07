Іспанський футболіст встановив історичний рекорд в матчі з Україною

Нападник збірної Іспанії Ансу Фаті став наймолодшим автором гола в історії своєї національної команди, забивши один з чотирьох м'ячів у ворота збірної України в другому турі Ліги націй (4:0).

Як повідомляється на сторінці OptaJoe в Twitter, йому вдалося зробити це у віці 17 років і 311 днів.

Ансуї Фаті став наймолодшим автором гола в історії збірної Іспанії Twitter OptaJoe

Раніше рекорд належав Хуану Ерраскіну. У 1925 році він забив свій дебютний гол за збірну Іспанії у 18 років і 344 дні.

Відзначимо, що для Фаті, який на клубному рівні виступає за "Барселону", цей матч став лише другим у складі національної команди. У першому турі він вийшов на заміну в поєдинку проти Німеччини.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Україною Іспанія набрала чотири очки і вийшла на перше місце в групі 4 дивізіону А Ліги націй. Наша команда опустилася на другу позицію з трьома пунктами та випереджає німців на один бал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник нашої збірної Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку України в грі з Іспанією.

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