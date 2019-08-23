Іспанський легіонер київського "Динамо" Фран Соль привітав нашу країну зі святом національного прапора, як подарунок перейшовши на українську мову.

"Вітаємо з Днем Державного прапора України!" – написав Соль у себе в Instagram, викликавши справжній фурор серед уболівальників.

"Паспорт цьому козаку, терміново!", "У нас багато футболістів з України не привітали, а Фран привітав. Красава", – захоплюються в коментарях фанати столичної команди.

Нагадаємо, що після того, як київське "Динамо" підписало контракт із Солем терміном на п'ять років, футболіст розповів іспанським журналістам деталі переходу в український клуб і те, чого він чекає від нового етапу своєї спортивної кар'єри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трансфер одного з кращих бомбардирів чемпіонату Нідерландів обійшовся киянам у 3,5 млн євро. Крім того, джерела повідомляють, що порівняно з "Віллемом II" зарплата іспанського форварда збільшилася у вісім разів.

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