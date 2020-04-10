Іспанський футболіст Алекс Кінтанілья розробив засіб проти коронавірусу
Футболіст іспанського клубу "Ібіца" Алекс Кінтанілья розробив механічний респіратор, який зможе виконувати функції апарату штучної вентиляції легенів.
Як повідомляє видання Marca, Кінтанілья, який має навички промислового інженера, зібрав команду з Мадрида, Нанта, Кадіса, Більбао і Галісії. За 19 днів, працюючи по 12 годин на добу у режимі відеоконференції, вони зуміли спроектувати та створити респіратор, який може виконувати функції апарату ШВЛ.
Варто зазначити, що вартість засобу, розробленого його командою, є значно дешевшою за середню ринкову ціну на подібне обладнання – 2 тисячі євро замість 20 тисяч. За словами Кінтанільї, він не буде намагатися отримати економічну вигоду в цій важкій ситуації і буде продавати респіратор за собівартістю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної Італії з регбі допомагає рятувати життя під час пандемії коронавірусу.