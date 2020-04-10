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10 квітня • оновлено в 18:20
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Іспанський футболіст Алекс Кінтанілья розробив засіб проти коронавірусу

3.7т
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Футболіст іспанського клубу "Ібіца" Алекс Кінтанілья розробив механічний респіратор, який зможе виконувати функції апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє видання Marca, Кінтанілья, який має навички промислового інженера, зібрав команду з Мадрида, Нанта, Кадіса, Більбао і Галісії. За 19 днів, працюючи по 12 годин на добу у режимі відеоконференції, вони зуміли спроектувати та створити респіратор, який може виконувати функції апарату ШВЛ.

Алекс Кінтанілья

Алекс Кінтанілья

AFE

Варто зазначити, що вартість засобу, розробленого його командою, є значно дешевшою за середню ринкову ціну на подібне обладнання – 2 тисячі євро замість 20 тисяч. За словами Кінтанільї, він не буде намагатися отримати економічну вигоду в цій важкій ситуації і буде продавати респіратор за собівартістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної Італії з регбі допомагає рятувати життя під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Ібіца
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