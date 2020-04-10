Футболіст іспанського клубу "Ібіца" Алекс Кінтанілья розробив механічний респіратор, який зможе виконувати функції апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє видання Marca, Кінтанілья, який має навички промислового інженера, зібрав команду з Мадрида, Нанта, Кадіса, Більбао і Галісії. За 19 днів, працюючи по 12 годин на добу у режимі відеоконференції, вони зуміли спроектувати та створити респіратор, який може виконувати функції апарату ШВЛ.

Алекс Кінтанілья AFE

👏El futbolista Álex Quintanilla, otro héroe ante el coronavirus



🔵El central diseñó y desarrolló un respirador: distinto, barato y eficiente



📻Hablamos con él ya en #ADiario : https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/6j6nHhkcT7 - Radio MARCA (@RadioMARCA) April 9, 2020

Варто зазначити, що вартість засобу, розробленого його командою, є значно дешевшою за середню ринкову ціну на подібне обладнання – 2 тисячі євро замість 20 тисяч. За словами Кінтанільї, він не буде намагатися отримати економічну вигоду в цій важкій ситуації і буде продавати респіратор за собівартістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної Італії з регбі допомагає рятувати життя під час пандемії коронавірусу.

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