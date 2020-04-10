Футболіст іспанського клубу "Ібіца" Алекс Кінтанілья розробив механічний респіратор, який зможе виконувати функції апарату штучної вентиляції легенів.
Як повідомляє видання Marca, Кінтанілья, який має навички промислового інженера, зібрав команду з Мадрида, Нанта, Кадіса, Більбао і Галісії. За 19 днів, працюючи по 12 годин на добу у режимі відеоконференції, вони зуміли спроектувати та створити респіратор, який може виконувати функції апарату ШВЛ.
Алекс Кінтанілья
AFE
👏El futbolista Álex Quintanilla, otro héroe ante el coronavirus- Radio MARCA (@RadioMARCA) April 9, 2020
🔵El central diseñó y desarrolló un respirador: distinto, barato y eficiente
📻Hablamos con él ya en #ADiario : https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/6j6nHhkcT7
Варто зазначити, що вартість засобу, розробленого його командою, є значно дешевшою за середню ринкову ціну на подібне обладнання – 2 тисячі євро замість 20 тисяч. За словами Кінтанільї, він не буде намагатися отримати економічну вигоду в цій важкій ситуації і буде продавати респіратор за собівартістю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної Італії з регбі допомагає рятувати життя під час пандемії коронавірусу.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".