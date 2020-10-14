Іспанські ЗМІ про матч з Україною: шок для гравців нашої збірної

У домашньому поєдинку Ліги націй, який відбувся в Києві, збірна України обіграла національну команду Іспанії з рахунком 1:0.

Іспанські ЗМІ дуже розчаровані поразкою своєї збірної. Причому не стільки поразкою, скільки тим, що так і не вдалося забити, незважаючи на всі експерименти Луїса Енріке. Порцію жорсткої критики отримав і воротар "Фурії Рохі" Давид Де Хеа. Компліменти в українській команді дісталися Бущану, Циганкову і Шевченко.

"Іспанія вистрілила в повітря", – говорить заголовок знаменитого видання AS.

"Коли збірна Іспанії стала насідати, хук зліва потрапив в підборіддя. Радість на трибунах, тих трибунах, куди повернувся футбол, і шок для гравців нашої збірної, які так і не змогли забити гол. Не допоміг навіть Рамос в ролі центрального нападника. Всі зусилля були марні. Такий наш хрест", – розчаровано йдеться в статті, переклад якої наводить sport.ua.

"Іспанія залишилася з нулем", – відзначає Marca, маючи на увазі і очки, і кількість забитих іспанцями голів.

"Іспанія не змогла перемогти в Києві, точці на карті, пов'язаної зі щастям (мається на увазі перемога збірної Іспанії на Євро-2012 – прим. Ред.) Луїс Енріке зважився на експеримент, випустивши в старті Фаті і Траоре. Але витягти з цього вигоду не вийшло. Суперечки про голи ще будуть, тому що гол застав Де Хеа не на своєму місці", – йдеться в матеріалі.

"1:0. Іспанія розплачується за незабиті голи поразкою від України", – пише Mundo Deportivo.

"Іспанія програла Україні в Києві, занадто дорого заплативши за відсутність голів. Недолік забитих м'ячів у цієї команди починає насторожувати. Гол – найважливіше слово у футболі. Це синонім радості, щастя і, як правило, перемоги. Без голів немає шансів перемогти. Як би добре не грала команда, якщо вона не забиває, то все марно. Це і відбувається з Іспанією. I не тільки проти України в Києві. Рахунок 4:0, з яким збірна Іспанії перемогла українців вдома, був міражем. Цій команді не вистачає забитих голів. На великих турнірах, таких, як чемпіонат Європи, команди, які не забивають, їдуть додому першим же поїздом. Іспанія покинула Київ, зазнавши несподівану і тривожну поразку", – вважає Mundo Deportivo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.

Після гри Віктор відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.