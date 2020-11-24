Іспанська преса 'по-російськи' осоромилася з 'Динамо' перед матчем з 'Барселоною'

Авторитетна щоденна іспанська газета L`Esportiu ілюструвала статтю присвячену матчу Ліги чемпіонів "Динамо" – "Барселона" старим логотипом київської команди.

Під гучний заголовок "Роззброїти" журналісти прикріпили застаріле кругле лого, під яким українці виступали з 1996-го по 2003 роки

Колеги L`Esportiu такої помилки не зробили, однак синхронно неправильно написали назву столиці України.

В анонсах матчів ЗМІ вказали російську транслітерацію Kiev, а не українську Kyiv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Marca зганьбилася з неправильним написанням прізвищ футболістів збірної України напередодні матчу Ліги націй проти збірної Іспанії.

Нагадаємо, що зустріч 4-го туру ЛЧ "Динамо" – "Барселона" розпочнеться 24 листопада о 22:00. Вже був опублікований список телеканалів, які організовують трансляцію.