Іспанська газета осоромилася з прізвищами гравців збірної України. Фотофакт

Авторитетна іспанська газета Marca здивувала неправильним написанням прізвищ футболістів збірної України напередодні матчу Ліги націй, який відбудеться у вівторок, 13 жовтня.

На офіційній сторінці УЄФА в Twitter з'явився знімок з орієнтовними складами команд на поєдинок. На думку журналістів видання, головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко випустить в основному складі Цинікова (Циганкова), Шарапенка (Шапаренка), Кобаленка (Коваленка), Караве (Караваєва) та залишить на лаві запасних Михайличенхо (Михайличенка) і Мараменка (Макаренка).

Нагадаємо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом і пройде на столичному НСК "Олімпійський". Букмекери вважають Україну явним аутсайдером поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко оголосив заявку на протистояння з Іспанією в Лізі націй, не внісши в неї футболіста "Шахтаря".