Іспанська футболістка назвала Марадону педофілом і насильником та відмовилася вшанувати його пам'ять

Олександр Чеканов Футбол 15:00, 30.11.2020 Оновлено: 15:11, 30.11.2020

Іспанська футболістка Паула Дапенья відмовилася підтримати акцію в пам'ять про легендарного аргентинця Дієго Марадону, який помер 26 листопада.

Під час чергового матчу національного чемпіонату гравець клубу "Віахес Інтерріас" демонстративно сіла на газон і відвернулася від центральної трибуни стадіону під час хвилини мовчання в пам'ять про Марадону, пише AS.

У коментарі виданню вона пояснила свій вчинок скандальною поведінкою Дієго Армандо. "Щойно я дізналася, що буде якась акція в його пам'ять, я відмовилася дотримуватися хвилини мовчання для насильника, педофіла та наркомана", – сказала Дапенья.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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