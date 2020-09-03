Іспанія – Україна: названо фаворита матчу Ліги націй

Олександр Чеканов Футбол 16:46, 3.09.2020

Збірна України вважається явним аутсайдером матчу другого туру групи 4 Дивізіону А Ліги націй з командою Іспанії.

Суперники зіграють в Мадриді в неділю, 6 вересня, на стадіоні "Альфредо Ді Стефано", який є домашньою ареною молодіжної команди "Реала". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Україна. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Аналітики практично впевнені у перемозі господарів поля. Ставки на успіх іспанців приймають з коефіцієнтом 1,47. Нічия оцінюється котируванням 4,33. А показники на успіх команди Андрія Шевченка досягають рівня 6.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати матчів нинішнього розіграшу Ліги націй можуть визначатися за допомогою жеребу через проведення турніру в умовах пандемії коронавірусу.

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