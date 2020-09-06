Іспанія – Україна: дивитися онлайн матчу Ліги націй

Збірна України з футболу в неділю, 6 вересня, проведе другий матч групи 4 Дивізіону А Ліги націй.

Команда Андрія Шевченка в Мадриді зіграє з ексчемпіонами світу іспанцями. Зустріч пройде на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Україна. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ІСПАНІЯ – УКРАЇНА

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна".

Крім того, показ зустрічі буде організовано на спеціалізованому "Футбол 1", де матч будуть обговорювати в аналітичній студії експерти та журналісти.

ПРОГНОЗ НА ІСПАНІЯ – УКРАЇНА

Явним фаворитом гри вважаються господарі поля. Ставки на їх перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,42.

Нічия оцінюється котируванням 4,50. А показники на успіх українців досягають рівня 6,50.

Бенуа Бастьєн обслужить матч Іспанія – Україна. ФК "Сент-Етьєн"

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Франції, яку очолює Бенуа Бастьєн.

Допомагати йому будуть лайнсмени Хішам Закрані та Фредерік Хакетт. Роль четвертого арбітра виконає Бенуа Мійо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке, головний тренер збірної Іспанії:

– Задоволений виступом молодих гравців. Звичайно, їм ще потрібен час, щоб освоїтися. Ми прояснили деякі моменти. У нас є можливість зіграти тим самим складом або посилитися. Шевченко дуже розумний, і я не хочу давати йому підказок. Впевнений, збірна України доставить нам чимало проблем.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Сила збірної Іспанії – в її чудових виконавцяв. Це одна з найкращих команд світу. Я дуже поважаю її головного тренера Луїса Енріке. Впевнений, він прекрасно підготував команду до виступу в Лізі націй. Іспанська збірна вже багато років є прекрасним колективом з чудовими футболістами. Вона завжди дотримується своєї системи гри і плану на матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, Торрес, Рамос, Гайя, Бускетс, Меріно, Тіаго, Навас, Фаті, Родріго

Україна: Лунін – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Марлос, Яремчук, Мораес

Як повідомляв OBOZREVATEL, на старті Ліги націй збірна України обіграла Швейцарію, а іспанці пішли від поразки у грі з Німеччиною.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!