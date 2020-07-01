Іспанія розгромила Італію в фіналі Євро-2012 у Києві: як це було

1 липня 2012 року збірна Іспанії з рахунком 4:0 розгромила Італію у фіналі Євро-2012 на київському НСК "Олімпійський".

Чемпіони Європи 2008 року легко розібралися зі своїми суперниками, забивши по два м'ячі в кожному з таймів, і вдруге поспіль завоювали чемпіонський титул. Відкрив рахунок Давід Сільва на 14-й хвилині поєдинку, а в самій кінцівці першої половини Жорді Альба подвоїв перевагу іспанців. Ще два голи у виконанні Фернандо Торреса і Хуана Мати влетіли в сітку Джанлуїджі Буффона в останні десять хвилин матчу, коли Італія вже грала в меншості. Тіаго Мотта, що вийшов на поле у другому таймі, отримав пошкодження і не зміг продовжувати, а замін у підопічних Чезаре Пранделлі вже не залишалося.

Відзначимо, що команди двічі зустрічалися в рамках Євро-2012. Їхній поєдинок у групі закінчився нічиєю з рахунком 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України вдало стартувала на чемпіонаті Європи 2012 року, перемігши Швецію завдяки дублю легендарного Андрія Шевченка. Але потім наша команда двічі поступилася – Франції (0:2) й Англії (0:1), в матчі з якою бригада угорського арбітра Віктора Кашшаї не зарахувала чистий гол українців.