Іспанія несподівано втратила тренера перед матчем відбору Євро-2020

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не керуватиме командою в матчі відбіркового турніру Євро-2020 з Мальтою, який відбудеться у вівторок, 26 березня.

Про це офіційно повідомила прес-служба Королівської іспанської федерації футболу (RFEF).

"Ми інформуємо про відсутність нашого тренера Луїса Енріке Мартінеса на грі 26 березня через форс-мажорні сімейні обставини. Ми просимо стриманості та поваги до його особистого життя. Другий тренер, Роберт Морено, очолить команду", – йдеться в заяві організації.

Луїс Енріке

⚠️ OFICIAL | Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad.



El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo - RFEF (@rfef) 26 березня 2019 р

Відзначимо, що у стартовій для себе грі кваліфікації до першості континенту 2020 року "фурія роха" не без труднощів обіграла Норвегію – 2:1.

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