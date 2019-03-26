Іспанія несподівано втратила тренера перед матчем відбору Євро-2020

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не керуватиме командою в матчі відбіркового турніру Євро-2020 з Мальтою, який відбудеться у вівторок, 26 березня.
Про це офіційно повідомила прес-служба Королівської іспанської федерації футболу (RFEF).
"Ми інформуємо про відсутність нашого тренера Луїса Енріке Мартінеса на грі 26 березня через форс-мажорні сімейні обставини. Ми просимо стриманості та поваги до його особистого життя. Другий тренер, Роберт Морено, очолить команду", – йдеться в заяві організації.
Луїс Енріке
⚠️ OFICIAL | Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad.- RFEF (@rfef) 26 березня 2019 р
El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo
Відзначимо, що у стартовій для себе грі кваліфікації до першості континенту 2020 року "фурія роха" не без труднощів обіграла Норвегію – 2:1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерацію футболу України звинуватили в порушенні процедури натуралізації бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".