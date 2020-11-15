Іспанія і Швейцарія в Лізі націй розіграли трилер на користь України. Відео

Суперники збірної України по групі 4 Ліги націй УЄФА Іспанія і Швейцарія матч 5-го туру звели в нічию 1:1.

Цей результат значно підвищив шанси підопічних Андрія Шевченка залишитися в елітному дивізіоні турніру перед заключною зустріччю групового етапу проти Швейцарії 17 листопада.

Господарі першими відкрили рахунок і до 89-й хвилині успішно утримували перевагу, незважаючи на те, що суддя поставив в їх ворота два пенальті. Лідер іспанської команди Серхіо Рамос обидва рази не зміг переграти голкіпера.

Долю зустрічі вирішив точний удар Жерара Морено на 89-й хвилині.

Швейцарія – Іспанія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 26 Фройлер, 1:1 – 89 Жерар Морено.

Швейцарія – Зоммер, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Шакірі (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагіч, 84), Емболо (Мехмеді, 90).

Іспанія – Унаї Симон, Серджіо Роберто, Пау Торрес, Регілон, Рамос, Фабіан Руїс (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Меріно (Жерар Морено, 81).

Попередження: Ельведі (15), Емболо (58), Фройлер (71).

Вилучення: Ельведі (79).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 5-го туру Ліги націй в Лейпцигу Україна – Німеччина завершилася з рахунком 3:1 на користь бундестім. При цьому першим рахунок відкрили українці.