Ірландський клуб встановив у Лізі Європи історичний рекорд, який неможливо перевершити

Футбольний клуб "Дандолк" з однойменного ірландського міста став автором неймовірного досягнення у Лізі Європи.

У матчі другого туру групового етапу ірландці розгромно програли на виїзді лондонському "Арсеналу" – 3:0, але вписали своє ім'я в історію ЛЕ. Футболісти "Дандолку" зуміли жодного разу не порушити правила за всі 90 хвилин гри, ставши першою командою, якій це вдалося в турнірі, інформує Twitter ОJptaJoe.

Таким чином, гравці "Дандолку" оформили рекорд, який можливо тільки повторити.

Примітно, що футболісти "Арсеналу" сфолили 20 разів, але уникли жовтих або червоних карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Зорі" Дмитро Іванисеня відзначився неймовірним голом у матчі Ліги Європи з португальською "Брагою", яка завдала українцям другої поразки в турнірі.