Іранський футболіст отримав тривалу дискваліфікацію через святкування голу

Іранський футболіст "Персеполіса" Ісса Алексасір був жорстко покараний за жест, який він показав під час святкування одного зі своїх голів.

Як повідомляє видання Sportstar, перед півфінальним матчем азіатської Ліги чемпіонів проти "Аль-Насра" стало відомо про дискваліфікацію нападника на пів року та штраф у розмірі 10 тисяч доларів. У чвертьфінальному поєдинку проти "Пахтакора" він зробив дубль, а святкування одного з його голів розцінили як расистське. Алексасір показав у телевізійну камеру азіатський розріз очей.

Святкування Алексасіра Twitter Maziar Motamedi

Рішення про дискваліфікацію футболіста викликало обурення, оскільки він вже довгий час святкує голи таким чином. Нападник присвячує їх племіннику.

Відзначимо, що, незважаючи на відсутність одного з лідерів команди, "Персеполісу" вдалося здолати "Аль-Наср" за підсумками серії пенальті та вийти у фінал Ліги чемпіонів АФК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ірані після тортур стратили чемпіона країни.