Інцест і жертвоприношення: мати футболіста зарізали заради кар'єри її сина

Колишній нападаючий збірної Габону з футболу Шива Н'Зігу розповів, що заради його успішної кар'єри в свій час була вбита його мати.

"Мій батько зарізав матір, пояснивши це "жертвопринесенням на благо процвітання свого бізнесу". Він сказав, то пішов на вбивство заради моєї успішної кар'єри в футболі", - заявив габонец в інтерв'ю YouTube-каналі Le Chroniques du Gabon.

Шива Н'Зігу

Також гравець зізнався, що на початку кар'єри батьки підробили його документи, змінивши ім'я і занизивши вік на п'ять років. Крім того, Н'Зігу розповів про сексуальні зв'язки з чоловіками, тіткою і сестрою під час одного з релігійних ритуалів.

Н'Зігу виступав за різні клуби, в числі яких значиться французький "Нант", і завершив кар'єру в 2016 році. Спортсмен провів 24 матчі за збірну Габону в період з 2000-го по 2008 рік, забивши п'ять м'ячів.

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