"Інтер" цікавиться футболістом збірної України, якого назвали "другим Шевченком", – журналіст

"Інтер" проявляє інтерес до захисника київського "Динамо" і збірної України Віталія Миколенка, повідомляє авторитетний журналіст Джанлука ді Марція.

Крім "Інтера", на кандидатуру Миколенка звернули увагу в "Ромі". Однак основною метою, щоб посилити лівий фланг оборони, для "нерадзуррі" залишається захисник "Челсі" Емерсон.

Раніше з'явилася інформація, що до Віталія проявляв інтерес "Наполі", але вирішив заморозити переговори, почувши вартість українця. Крім того, в кандидатурі лівого захисника киян також зацікавлений англійський "Евертон".

У сезоні 2019/20 Миколенко провів 36 матчів за "Динамо", забивши 4 голи і віддавши 7 результативних передач. Його вартість за версією Transfermarkt становить 9 мільйонів євро.

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич назвав Миколенка "другим Андрієм Шевченком".