"Інтер" – "Шахтар": онлайн відео голів

Шахтар пропустив вже в дебюті першого тайму.

Донецький "Шахтар" на нейтральному полі в німецькому Дюссельдорфі в ці хвилини грає з італійським "Інтером" в півфіналі Ліги Європи.

"Гірники" пропустили вже в дебюті першого тайму після невдалого виносу Пятова. Голкіпер збірної України потрапив прямо на ногу суперника, після чого послідувала гольова контратака.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на онлайн відео голів.

"Інтер" Італія – "Шахтар" Україна 1:0 (другий тайм)

Гол: 1:0 – 19 Мартінес.

На 34-й хвилині П'ятов врятував від голу після удару барелів

На 43-й хвилині Маркос Антоніо виконав небезпечний удар.

Інтер – Ханданович, Янг, Бастони, Годін, Д`Амброзіо, Барелла, Гальярдіні, Брозовіч, де Врей, Лукаку, Мартінес.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос, Маркос Антоніо, Тайсон, Степаненко, Алан Патрік, Мораес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донеччани завдяки виходу в півфінал Ліги Європи вже заробили близько 50 мільйонів євро в нинішньому єврокубковому сезоні.

Напередодні визначився перший фіналіст Ліги Європи.

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