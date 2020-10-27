"Шахтар" – "Інтер": огляд матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно зіграв внічию з італійським "Інтером".

"Гірники" повністю віддали ініціативу супернику, зосередившись на контратаках. В результаті "Інтер" мав багато моментів, але завдяки відсутності удачі і впевненій грі Анатолія Трубіна, розпечатати ворота чемпіона України не зміг.

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"Шахтар" Україна – "Інтер" Італія 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтар – Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 62), Корнієнко, Маркос Антоніо, Соломон, Тете, Майкон, Дентіньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрік, 88).

Інтер – Ханданович, Хакимі, Бастони, де Врей, Янг (Пінамонті, 85), Барелла, Відаль (Еріксен, 79), Брозовіч, Д`Амброзіо (Дарміан, 80), Мартінес (Перішич, 72), Лукаку.

Попередження: Бастони (31), Відаль (64).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цю гру до складу донеччан повернулася частина ключових футболістів, які були відсутні в останніх матчах.