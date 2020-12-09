'Інтер' – 'Шахтар': онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в середу, 9 грудня, проведе вирішальний матч групового турніру Ліги чемпіонів.

Підопічні Луїша Каштру на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" зіграє з міланським "Інтером". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ІНТЕР – ШАХТАР

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, трансляцію покаже відеосервіс Megogo, а також російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ІНТЕР – ШАХТАР

Явними фаворитами поєдинку аналітики вважають "Інтер". Ставки на перемогу італійської команди приймаються з коефіцієнтом 1,28.

Нічия оцінюється котируванням 5,80. А показники на успіх "гірників" досягають рівня 10,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів зі Словенії, яку очолює Славко Вінчіч.

Допомагати йому будуть співвітчизники Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч. Роль четвертого рефері виконає Раді Обреновіч.

Також на грі буде задіяна система відеоповторів, за якою буде стежити поляк Павєл Гіль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Антоніо Конте, головний тренер "Інтер":

– Ситуація проста – ми зобов'язані перемагати. Тиждень тому у нас не було шансів, зараз же є промінь надії. Мене не турбує, чим завершиться матч у Мадриді. Нам буде не вистачати ряду гравців, особливо в півзахисті. Відаль не зіграє, але ми виграли навіть у попередньому матчі без Артуро. Зіграємо, знаючи, що у нас чудова команда.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Я вважаю за краще думати про перемоги, які у нас були з "Реалом", ніж про поразки від "Боруссії", але жоден результат не вплине на матч. Ми сконцентровані не зустрічі з "Інтером". Все, що відбулося до сьогоднішнього дня, нас не цікавить. Ми в групі, де всі команди претендують на вихід до 1/8 фіналу ЛЧ, ми дивимося в тому ж напрямку. Як ми пройдемо "Інтер"? Таким самим чином, як і італійський клуб хоче пройти нас. За рахунок віддачі, амбіцій, уважності і з величезним бажанням бути в цій стадії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Інтер": Ханданович – Шкрініар, де Врей, Бастоні – Хакімі, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Лукаку, Мартінес

"Шахтар": Пятов – Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко – Марлос, Степаненко, Коваленко – Тете, Дентіньо, Тайсон

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Ситуація у квартеті В неймовірно заплутана. Кожна з команд претендує на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. При цьому "Боруссія" точно продовжить євросезон, а три інших колективи можуть фінішувати на четвертому місці.

Про те, що потрібно "Шахтарю" для продовження боротьби в єврокубках, читайте в матеріалі " Як "Шахтарю" вийти до плей-оф ЛЧ: всі розклади перед останнім туром".

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди грали один з одним чотири рази. Дві перемоги здобув "Інтер", а ще дві зустрічі завершилися внічию. Різниця м'ячів 8-1.

У другому турі нинішнього сезону суперники розійшлися сухим миром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтарю" не допоможуть відразу два лідери команди у матчі з "Інтером".