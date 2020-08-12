"Інтер" – "Шахтар": названо фаворита півфіналу Ліги Європи
Міланський "Інтер" вважається фаворитом півфінального матчу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".
Поєдинок за право зіграти у вирішальному поєдинку турніру відбудеться в понеділок, 17 серпня, в Дюссельдорфі на однойменній арені.
На думку букмекерів, вірогідність перемоги італійської команди в основний час становить 58-59%. На цю подію можна поставити за 1,7-1,75, коефіцієнт на нічию становить 3,8-3,9, а на виграш "Шахтаря" – 4,7-4,75.
У той же час ймовірність виходу "Інтера" в фінал становить 74-75%. Поставити на цю подію можна за 1,33-1,37, а на прохід "гірників" – за 3,1-3,25.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі міланський клуб здобув мінімальну перемогу над "Баєром", а "Шахтар" не залишив шансів швейцарському "Базелю", розгромивши своїх суперників з рахунком 4:1.