"Шахтар" створив сенсацію з "Інтером" і пробився в Лігу Європи

Донецький "Шахтар" у 6-му турі Ліги чемпіонів відстояв нічию в гостях в італійського "Інтера" (0:0), посів 3-тє місце в групі B і кваліфікувався в Лігу Європи.

Сенсаційний матч завершального туру групового етапу ЛЧ відбувся на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца".

Букмекери напередодні приймали ставки на перемогу "Інтера" з коефіцієнтом 1,30. Нічия оцінювалася показником 6,20. Перемога "Шахтаря" – 10,0.

Футболісти "Шахтаря" після матчу з "Інтером". Instagram ФК "Шахтар"

Ромелу Лукаку

Господарі поля вже з перших хвилин влаштували штурм воріт Трубіна, ледь не відкривши рахунок на 7-й хвилині. Мартінес випередив Бондаря в центрі штрафного й ударом з 11 метрів потрусив перекладину воріт.

Українські футболісти спробували збити швидкості суперника, протягом тривалого часу розігруючи м'яч на своїй половині поля.

Ближче до середини тайму "Шахтар" повністю відійшов в оборону, відбиваючись від атак міланської команди.

На 37-й хвилині Тайсон зміг вибігти в чи не першу контратаку, де його ціною попередження зупинив Хакимі. Удар зі штрафного прийшовся в стінку, а на добиванні від Додо впевнено зіграв Ханданович.

Тарас Степаненко та Крістіан Еріксен

Чемпіон України за весь тайм зміг лише кілька разів наблизитися до воріт суперника, організувавши два потенційно небезпечних штрафних удари. В інший час італійці володіли ініціативою й були набагато ближчими до забитого гола.

Після перерви "Інтер" остаточно притис українців до воріт. Підопічні Луїша Каштру всім складом оборонялися, а Анатолій Трубін встиг кілька разів врятувати команду від гола.

Шахтар великими силами оборонявся

На 63-й хвилині футболісти з Донецька отримали фантастичну нагоду забити м'яч, але вдало запороли гострий вихід 4 в 3. Тете вирішив стати героєм матчу і сам бив по воротах, а після сейва Хайдановича Майкон запустив шкіряну сферу вище за ворота.

Додо

У кінцівці гравці з Мілана атакували всіма силами, через що в українців кілька разів була можливість утекти в контратаки. На останніх секундах забійний удар Алексіса Санчаса влучив у голову Ромелу Лукаку.

Анатолій Трубін

"Інтер" Італія – "Шахтар" Україна 0:0 (0:0, 0:0)

Інтер – Ханданович, Янг (Перішич, 68), Бастони (Д`Амброзіо, 85), Шкріньяр, Хакимі (Дарміан, 85), Барелла, Гальярдіні (Санчес, 75), Брозовіч, де Врей, Мартінес (Еріксен, 85), Лукаку.

Шахтар – Трубін, Віта (Хочолава, 36), Матвієнко, Додо, Бондар, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрік, 64), Степаненко, Тайсон (Дентіньо, 86), Майкон.

Попередження: Вітао (29), Гальярдіні (29), Хакимі (39), Брозовіч (61), Трубін (90).

У підсумку "Шахтар" вистояв, забезпечивши собі третє місце й Лігу Європи.

Турнірне становище

Нагадаємо, що в 2-му турі "гірники" створили справжню сенсацію, зігравши з "Інтером" на "Олімпійському" в нульову нічию.