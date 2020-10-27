"Шахтар" створив сенсацію в битві з "Інтером" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у 2-му турі Ліги чемпіонів сенсаційно зіграв унічию з італійським "Інтером". Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 0:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Інтер.

Перед зустріччю букмекери віддавали тотальну перевагу "Інтеру", пропонуючи поставити на перемогу "нерадзуррі" з коефіцієнтом 1,79. Нічия оцінювалася ставкою 4,00. Перемога "Шахтаря" – 4,30.

Обидві команди почали в хорошому темпі. М'яч не затримувався в центральному колі, але до ударів по воротах діла не доходило. "Шахтар" на перших хвилинах володів невеликою ігровою ініціативою, без небезпечних моментів.

"Інтер" практично не чинив опору, відмовившись від активного пресингу, в атаці намагаючись грати "вертикально", швидко переводячи м'яч із зон. "Гірники" частіше працювали коротким пасом.

На 13-й хвилині Дентіньйо отримав травму стегна, і його був змушений замінити Тайсон.

Одразу після цього Лукаку, перегравши абсолютно безпомічного Хочолаву, утік у контратаку, скинув на Барелу, але постріл 23-річного хавбека збірної Італії взяла на себе поперечина.

Поступово тиск гостей наростав. "Пожежі" біля воріт Трубіна виникали одна за одною, але молодий голкіпер "Шахтаря" справлявся з ударами.

Усі атаки гості організовували через правий фланг, де Хакимі й Амброзіо напружували захист "помаранчево-чорних". Раз у раз швидкі навіси у вільну зону на гравців, які атакували, створювали проблеми в чемпіона України

У "Шахтаря" виникали великі труднощі з виходом в атаку через контроль м'яча. Поки тільки довгі закидання в надії на швидких півзахисників.

У кінцівці тайму український воротар укотре врятував команду, витягнувши гарматний удар Лукаку зі штрафного.

Після перерви ситуація на полі не змінилася. Усі футболісти "Шахтаря" були поза лінією м'яча, продовжуючи терпіти й чекати свого шансу. Відкрити рахунок італійських футболістів не давала тільки ідеальна гра Трубіна й відсутність удачі.

Анатолій Трубін

На 54-й хвилині Мартінес не влучив у порожні ворота з лінії воротарського майданчика.

"Шахтарю" доводилося багато захищатися. Марлос, Тете, Соломон і Тайсон, які не звикли так багато працювати на оборону, виконували незвичну для себе роль.

У підсумку ці жертви себе виправдали і чемпіон України здобув несподівану нічию в поєдинку з італійським грандом.

"Шахтар" Україна – "Інтер" Італія 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтар – Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 62), Корнієнко, Маркос Антоніо, Соломон, Тете, Майкон, Дентіньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрік, 88).

Інтер – Ханданович, Хакимі, Бастони, де Врей, Янг (Пінамонті, 85), Барелла, Відаль (Еріксен, 79), Брозовіч, Д`Амброзіо (Дарміан, 80), Мартінес (Перішич, 72), Лукаку.

Попередження: Бастони (31), Відаль (64).

Нагадаємо, що в першому турі "гірники" сенсаційно обіграли мадридський "Реал" (2:3), а "Інтер" розійшовся миром з "Боруссією" з Менхенгладбаха – 2:2.