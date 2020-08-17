"Інтер" – "Шахтар": дивитися онлайн півфіналу Ліги Європи
Чемпіон України донецький "Шахтар" у понеділок, 17 серпня, буде битися з міланським "Інтером" за путівку до фіналу Ліги Європи.
Команда Луїша Каштру зіграє з підопічними Антоніо Конте на стадіоні "Еспріт-Арена" в Дюссельдорфі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ ІНТЕР – ШАХТАР
Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок в прямому ефірі на каналі "Футбол 1", де показ буде супроводжувати аналітична студія за участю журналістів та експертів.
Крім того, трансляцію з Німеччини проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5".
ПРОГНОЗ НА ІНТЕР – ШАХТАР
Явним фаворитом зустрічі букмекери вважають італійський клуб. Ставки на перемогу "Інтера" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,75.
Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх "Шахтаря" досягають рівня 4,60.
При цьому на вихід міланців до фіналу можна поставити з котируванням 1,34. А на тріумф "гірників" пропонується показник 3,00.
ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
Обслуговувати поєдинок довірили бригаді арбітрів з Польщі, яку очолює Шимон Марчіняк.
Допомагати йому будуть лайсмен Павло Сокольницькі та Томаш Лісткевич. Роль четвертого арбітра виконає Павло Гіль. Систему відеодопомоги арбітрам очолить шотландець Вільям Коллам.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":
– Говорячи про "Інтері", ми ні в жодному разі не повинні шукати якісь слабкі сторони у команди такого рівні. Коли команди зустрічаються в півфіналі таких турнірів, як Ліги Європи або Ліга чемпіонів, то це дуже компетентні колективи в будь-яких аспектах гри. Це буде дуже складна баталія, в який обидві команди намагатимуться перемогти. Думаю, що у кожного є явні шанси пройти до фіналу. Як "Шахтар" з "Інтером", так і МЮ з "Севільєю", будуть з розряду тих матчів, де ніхто до самого кінця не буде знати розв'язку.
Антоніо Конте, головний тренер "Інтер":
– Ми спостерігали за "Шахтарем" в групі Ліги чемпіонів з "Аталантою". Вони звикли до такого рівня змагань, у них є якість, багато бразильців на полі. Це команда високого уровня.У нас був час, щоб підготуватися якнайкраще. Тепер ми заслужили зіграти в півфіналі і гідні пройти до фіналу.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
"Інтер": Ханданович – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку
"Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Маркос Антоніо, Степаненко – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Жуніор Мораес
СТАТИСТИКА МАТЧІВ ІНТЕР – ШАХТАР
Команди зустрічалися одна з одною у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2005/2006. Тоді італійський клуб здобув перемогу в Донецьку 0:2, а гра в Мілані завершилася внічию 1:1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" побив досягнення київського "Динамо" в єврокубках.