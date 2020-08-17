"Інтер" – "Шахтар": дивитися онлайн півфіналу Ліги Європи

Чемпіон України донецький "Шахтар" у понеділок, 17 серпня, буде битися з міланським "Інтером" за путівку до фіналу Ліги Європи.

Команда Луїша Каштру зіграє з підопічними Антоніо Конте на стадіоні "Еспріт-Арена" в Дюссельдорфі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ІНТЕР – ШАХТАР

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок в прямому ефірі на каналі "Футбол 1", де показ буде супроводжувати аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, трансляцію з Німеччини проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ІНТЕР – ШАХТАР

Явним фаворитом зустрічі букмекери вважають італійський клуб. Ставки на перемогу "Інтера" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,75.

Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх "Шахтаря" досягають рівня 4,60.

При цьому на вихід міланців до фіналу можна поставити з котируванням 1,34. А на тріумф "гірників" пропонується показник 3,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати поєдинок довірили бригаді арбітрів з Польщі, яку очолює Шимон Марчіняк.

Шимон Марчіняк буде судити півфінал Ліги Європи "Інтер" – "Шахтар"

Допомагати йому будуть лайсмен Павло Сокольницькі та Томаш Лісткевич. Роль четвертого арбітра виконає Павло Гіль. Систему відеодопомоги арбітрам очолить шотландець Вільям Коллам.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Говорячи про "Інтері", ми ні в жодному разі не повинні шукати якісь слабкі сторони у команди такого рівні. Коли команди зустрічаються в півфіналі таких турнірів, як Ліги Європи або Ліга чемпіонів, то це дуже компетентні колективи в будь-яких аспектах гри. Це буде дуже складна баталія, в який обидві команди намагатимуться перемогти. Думаю, що у кожного є явні шанси пройти до фіналу. Як "Шахтар" з "Інтером", так і МЮ з "Севільєю", будуть з розряду тих матчів, де ніхто до самого кінця не буде знати розв'язку.

Антоніо Конте, головний тренер "Інтер":

– Ми спостерігали за "Шахтарем" в групі Ліги чемпіонів з "Аталантою". Вони звикли до такого рівня змагань, у них є якість, багато бразильців на полі. Це команда високого уровня.У нас був час, щоб підготуватися якнайкраще. Тепер ми заслужили зіграти в півфіналі і гідні пройти до фіналу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Інтер": Ханданович – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку

"Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Маркос Антоніо, Степаненко – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Жуніор Мораес

СТАТИСТИКА МАТЧІВ ІНТЕР – ШАХТАР

Команди зустрічалися одна з одною у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2005/2006. Тоді італійський клуб здобув перемогу в Донецьку 0:2, а гра в Мілані завершилася внічию 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" побив досягнення київського "Динамо" в єврокубках.

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