"Інтер" – "Шахтар": букмекери дали прогноз на вирішальний матч ЛЧ

"Інтер" є явним фаворитом домашнього матчу шостого туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", в якому в середу, 9 грудня, вирішиться єврокубкова доля обох команд.

Спортивні аналітики оцінюють ймовірність перемоги міланського клубу в цьому поєдинку в більш ніж 75%. Поставити на цю подію можна за коефіцієнт 1,28, на нічию – за 6,00, а успіх "Шахтаря" оцінюється котируванням 9,00.

Нагадаємо, що якщо "Шахтар" не програє, то забезпечить собі путівку в плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи в залежності від результату паралельного матчу між "Реалом" і "Боруссією" з Менхенгладбаха. Ставки на нічию або перемогу "гірників" приймаються за коефіцієнт 3,50.

Раніше ми розповідали про всі можливі розклади перед останнім туром у групі B, в якій виступає донецький клуб. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" – "Шахтар", який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" відправилися на цей поєдинок без пари лідерів.