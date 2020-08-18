"Інтер" – "Шахтар" – 5-0: відеоогляд півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" не зумів пробитися до фіналу Ліги Європи, крупно поступившись Дюссельдорфі міланському "Інтеру" – 5:0.

Команда Луїша Каштру не зуміла нічого протиставити італійському гранду, який позбавив технічних бразильців легіонерів "гірників" простору і покарав суперника за помилки.

Перша з них відбулася вже на 19-й хвилині гри, коли після невдалого виносу Пятова Барелла навісив на Мартінеса, а той впевнено зіграла головою.

Інтрига в матчі протрималася до середини другого тайму, а потім італійці за 20 хвилин чотири рази вразили ворота Пятова. Один раз "нерадзуррі" забили після кутового, ще двічі після грубих обрізок українців Степаненка та Коноплянки на своїй половині поля, а останній гол форвард італійців Лукаку вколотив, перегравши захисника.

Вашій увазі відеоогляд матчу.

"Інтер" Італія – "Шахтар" Україна 5:0 (1:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 19 Мартінес, 2:0 – 64 Д'Амброзіо, 3:0 – 74 Мартінес, 4:0 – 78 Лукаку, 5:0 – 83 Лукаку.

"Інтер" – Ханданович, Янг (Бірагі, 66), Бастоні, Годін, Д'Амброзіо (Мозес, 81), Барелла, Гальярдіні, Брозовіч (Сенсі, 85), де Врей, Лукаку (Еспозіто, 85), Мартінес (Еріксен , 81).

"Шахтар" – Пятов, Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антоніо, Тайсон, Степаненко, Алан Патрік (Соломон, 59), Мораес.

Попередження: Тайсон (58).

Таким чином у фіналі Ліги Європи в п'ятницю, 21 серпня, зійдуться "Севілья" та "Інтер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, скільки клуб заробив завдяки півфіналу Ліги Європи.

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