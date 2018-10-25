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"Інтер" незвичайним способом врятувався від голу, викликавши захоплення у Мессі — відеофакт

20.2тЧитати матеріал російською

Хорватський півзахисник міланського футбольного клубу "Інтер" Марцело Брозовіч ліг під стінкою під час виконання штрафного удару нападаючим "Барселони" Луїсом Суаресом. Незвичайний епізод стався у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів на стадіоні "Камп Ноу".

Марцело Брозовіч

Марцело Брозовіч

sports.ru

У другому таймі 25-річний гравець збірної Хорватії підстрахував партнерів, про всяк випадок прикривши нижню частину стінки. Саме туди і завдав удар уругваєць. М'яч відскочив від Брозовіча й пішов на кутовий.

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Цей момент викликав захват у Леонеля Мессі, який пропускав матч із "Інтером" через перелом, який отримав у матчі чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що така кмітливість Брозовіча не врятувала його команду від поразки. Поєдинок завершився із рахунком 2:0 на користь каталонців.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Ліонель Мессі
Об'єкти
ФК ІнтерФК Барселона
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