"Інтер" незвичайним способом врятувався від голу, викликавши захоплення у Мессі — відеофакт

Хорватський півзахисник міланського футбольного клубу "Інтер" Марцело Брозовіч ліг під стінкою під час виконання штрафного удару нападаючим "Барселони" Луїсом Суаресом. Незвичайний епізод стався у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів на стадіоні "Камп Ноу".

Марцело Брозовіч sports.ru

У другому таймі 25-річний гравець збірної Хорватії підстрахував партнерів, про всяк випадок прикривши нижню частину стінки. Саме туди і завдав удар уругваєць. М'яч відскочив від Брозовіча й пішов на кутовий.

Цей момент викликав захват у Леонеля Мессі, який пропускав матч із "Інтером" через перелом, який отримав у матчі чемпіонату Іспанії.

On a loop. Forever. Please. pic.twitter.com/LJiWv4OuyW — Football on BT Sport (@btsportfootball) 24 жовтня 2018 р.

Зазначимо, що така кмітливість Брозовіча не врятувала його команду від поразки. Поєдинок завершився із рахунком 2:0 на користь каталонців.