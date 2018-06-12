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Чемпіонат світу 2018
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"Інтер" буде "рекламувати" Росію на ЧС-2018

2.3тЧитати новину російською

Телеканал "Інтер" крім трансляцій матчів чемпіонату світу - 2018 вирішив відправити свої знімальні групи в країну-агресора. Журналісти планують показати сюжети з місця проведення мундіалю.

Як повідомляє прес-служба телеканалу, випуски що "рекламують" ЧС-2018, транслюватимуться щодня в програмі "Ранок з "Інтером". Знімальні групи програми побувають у всіх містах, що приймають чемпіонат. У сюжетах також будуть інтерв'ю з кращими футболістами світу.

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Кожен будній день ввечері транслюватиметься програма "Щоденники ЧС-2018". У півгодинний програмі глядачі побачать найяскравіші голи і вирішальні моменти матчів попереднього ігрового дня і анонси майбутніх зустрічей.

У вихідні буде виходити програма "Велика гра", в прямому ефірі якої разом з відомими українськими футболістами і тренерами обговорять минулі матчі і проаналізують варіанти подальшого розвитку подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії, будуть показані на двох телеканалах - на "Інтері", а також на НТН, який входить до складу Inter Media Group.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЧС-2018Скандал навколо телеканалу Інтер
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Росія
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Евгеньевич Олег
Евгеньевич Олег
Интер это детище росмедиа. новый термин Интера - кАНАЛЬНЫЙ Медиа Холдинг. А выпускают они, кАНАЛЬНЫЕ новости и сюжеты для определенной ватной аудитории 20iQ!
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ЦТ-1,ОРТ,Интер,кто-то ещё не вдуплился?
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