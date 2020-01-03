Ексфутболіст російського ЦСКА і збірної Сербії Зоран Тошич, який зараз виступає за "Партизан" з Белграда, в інтерв'ю сербським ЗМІ розповів про те, як в Росії люблять Володимира Путіна.

Зоран Тошич theatreofdreams.ru

"Чи подобається Путін людям в Росії? Ні... Вони його люблять! Вони довіряють президенту, він повернув їм гідність, і зараз Росію поважають у всьому світі завдяки йому. Повірте, росіяни цінують це. І ще дещо: на який континент я б не вирушив, завжди чую, як хтось говорить російською. Вони розширилися і стали сильнішими, інші мови їх не особливо цікавлять", – цитує Тошича "Спортски Журнал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов розповів про свою любов до російського президента і зізнався, чому роздягнувся заради Путіна.

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