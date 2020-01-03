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3 січня • оновлено в 18:23
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"Інші не цікавлять": сербський футболіст розповів, як росіяни схиблені на Путіні

2.3т
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Ексфутболіст російського ЦСКА і збірної Сербії Зоран Тошич, який зараз виступає за "Партизан" з Белграда, в інтерв'ю сербським ЗМІ розповів про те, як в Росії люблять Володимира Путіна.

Зоран Тошич

Зоран Тошич

theatreofdreams.ru

"Чи подобається Путін людям в Росії? Ні... Вони його люблять! Вони довіряють президенту, він повернув їм гідність, і зараз Росію поважають у всьому світі завдяки йому. Повірте, росіяни цінують це. І ще дещо: на який континент я б не вирушив, завжди чую, як хтось говорить російською. Вони розширилися і стали сильнішими, інші мови їх не особливо цікавлять", – цитує Тошича "Спортски Журнал".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов розповів про свою любов до російського президента і зізнався, чому роздягнувся заради Путіна.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно сказал. Путин вернул россиянам ДОСТОИНСТВО. Точка.
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Хо Хол
Хо Хол
Если кто и помешан на Путине, то xoxлы. Ежедневно по сто раз на дню и все новости только о нем. Газопровод Путина, друг Путина, враг Путина и все остальное только через призму Путина.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Даже странно. Как это, на обозе, да нейтральная по отношению к России статья?
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