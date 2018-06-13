Іноземного вболівальника ЧС-2018 обікрали в Росії на 1 млн

У Москві у громадянина Китаю, який приїхав на чемпіонат світу з футболу, вкрали гроші і цінності на один мільйон рублів (близько 16 000 доларів).

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС по Москві у чоловіка викрали рюкзак, в якому лежали два квитки на футбол, два планшета, два телефони, а також близько 30 тисяч юанів, тобто приблизно 300 тисяч рублів ($4800). Порушено кримінальну справу.

Матчі ЧС-2018 пройдуть з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії: в Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Москві, Волгограді, Ростові-на-Дону, Самарі, Санкт-Петербурзі, Саранську і Сочі.

Нагадаємо, що днем раніше вболівальнику збірної Франції з футболу проломили череп в Санкт-Петербурзі.