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Іноземного вболівальника ЧС-2018 обікрали в Росії на 1 млн

1.6тЧитати новину російською

У Москві у громадянина Китаю, який приїхав на чемпіонат світу з футболу, вкрали гроші і цінності на один мільйон рублів (близько 16 000 доларів).

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС по Москві у чоловіка викрали рюкзак, в якому лежали два квитки на футбол, два планшета, два телефони, а також близько 30 тисяч юанів, тобто приблизно 300 тисяч рублів ($4800). Порушено кримінальну справу.

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Матчі ЧС-2018 пройдуть з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії: в Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Москві, Волгограді, Ростові-на-Дону, Самарі, Санкт-Петербурзі, Саранську і Сочі.

Нагадаємо, що днем раніше вболівальнику збірної Франції з футболу проломили череп в Санкт-Петербурзі.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
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