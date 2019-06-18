"ІнБев Житомир" представить Україну на Світовому Фіналі Red Bull Neymar Jr's Five в Бразилії

У суботу, 15 червня, на Контрактовій площі в Києві відбувалися справжні футбольні баталії, адже в столиці проходив Національний фінал найбільшого в світі Чемпіонату з вуличного футболу в форматі 5х5 - Red Bull Neymar Jr's Five!

Протягом квітня-червня відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Харкові та Києві. Понад 400 команд - більше 3000 гравців - намагалися переграти суперників і дійти до Національного фіналу, і тільки 21 команда продовжила боротьбу на Національному фіналі в Києві.

Національний Кубок - це лише півдорозі. Попереду - Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five в Бразилії, де 13 липня наші українці з команди ІнБев Житомир змагатимуться з більш ніж 50-ю переможцями з інших країн.

У суботу учасників і глядачів, які спостерігали за турніром протягом всього дня, чекали дійсно видовищні матчі, адже рівень команд з кожним роком зростає, а гравці вже більш наполегливі на шляху до головної мети.

Щоб підтримати учасників, а також нагородити головним трофеєм, в цей день всеукраїнський фінал відвідали відомі ведучі програми "Футбол News" на телеканалах Футбол 1 і Футбол 2 - Михайло Баранов і Елла Іванюковіч.

Долучилися до масштабного футбольного дії і зоряні гравці ФК Маестро, серед яких шоумен Андрій Джеджула, виконавці Артем Нікітін, Денис Мусаєв та інші, які в цей день зіграли товариський матч проти уболівальників.

Оскільки турнір в Україні проходить вже втретє, цього року на Національному фіналі зібралося багато команд, які вже не новачки і не вперше намагаються обіграти всіх. Однак унікальність формату і правил цього змагання якраз в тому, що неможливо передбачити хід подій. Ось так і одні з фаворитів турніру - ГРАНТЕХ, які в минулому році зайняли друге місце - вилетіли ще в 1/8 фіналу.

Після насичених групових матчів та ігор плей-офф, в півфінал вийшли чотири найкращі команди в цьому році: Street 7 (Запоріжжя), screwdriver (Дніпро), ІнБев Житомир (Вінниця) і Ти шо, ти шо (Одеса). Однак в півфіналі ставки сильно виросли, і ІнБев і Ти шо, ти шо просто розгромили своїх суперників, забивши максимальних 5 голів Street 7 і screwdriver відповідно.

Матч за третє місце не поступився за насиченістю всім попереднім, і глядачі могли спостерігати динамічні атаки і 4 голи в ворота Street 7, таким чином забезпечивши дніпрянам з screwdriver почесне третє місце.

На фінальному матчі на полі зустрілися ІнБев Житомир, які в 2017-му вже ставали національними переможцями, і Ти шо, ти шо, які протягом дня демонстрували неабияку наполегливість. Однак, на відміну від двох попередніх років, на цей раз обійшлося без видовищного напруги - ніякого додаткового часу і розіграшу 1х1. Два впевнених голи, і ІнБев Житомир вдруге стають Національним переможцем Red Bull Neymar Jr's Five!

Виявляється, якщо дуже захотіти, то в ту ж річку таки можна увійти двічі - гравці ІнБев знову представлять Україну на Світовому Фіналі в Бразилії. Попередній досвід їм точно стане в нагоді, і цілком ймовірно, що 13 липня святкуватимемо ще одну перемогу українців на світовій арені!

Крім головного трофея, в цьому році ще один подарунок також дістався гравцеві команди "Ти шо, ти шо" одеситу Михайлу Плохотнюк - за перемогу в номінації від каналів Футбол 1 і Футбол 2 "Кращий гравець Red Bull Neymar Jr's Five". І було за що. На рахунку Михайла і видовищний гол, забитий через голову, і успішний розіграш золотого м'яча 1х1, який вивів його команду в півфінал.

Отже, трійка переможців: ІнБев Житомир, Ти шо, ти шо і screwdriver. Всі гравці отримали пам'ятні подарунки від магазину подарунків-вражень bodo і телеканалів Футбол 1 / Футбол 2.

"Це дуже динамічний футбол, він не схожий ні на великий ні на міні футбол. Він, напевно, допомагає більш технічним гравцям проявити себе з кращого боку.

Турнір незвичайний, але вже третій рік, це вже стає доброю традицією в Україні. Хлопці вчаться, видно по командам, що сильніше рівень, з кожним роком сильніше і сильніше команди, і по уболівальникам, які підтримували весь день на спеці 35 градусів – було супер.

Знаємо, що буде багато команд сильних суперників, будемо готуватися. Ну і, звичайно, будемо намагатися представити Україну гідно, будемо боротися за перемогу "- ділиться враженнями і цілями Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

"Формат супер, все в дитинстві грали в дворовий футбол, це приблизно до цього. Для мене емоції перш за все! Це було емоційно, не просто вийшли пограти, відбути номер, це дійсно шоу, це перформенс для всіх хлопців, які тут перебували". – з захопленням розповідає кращий гравець турніру Михайло Плохотнюк з Ти шо, ти шо.

Світовий фінал пройде 13 липня в Прая-Гранді, Бразилія.

Подарунком для переможців Всесвітнього Фіналу стане зустріч з легендарним Неймаром і гра проти талановитого бразильця і його товаришів по команді.

Всі результати Національного Фіналу Red Bull Neymar Jr's Five тут :

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