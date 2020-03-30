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30 березня • оновлено в 19:15
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Перша жертва: знаменитий футбольний клуб припинив існування через коронавірус

7.7т
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Одна з найтитулованіших футбольних команд Словаччини "Жиліна" оголосила про початок процесу ліквідації з 1 квітня.

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Як повідомляє офіційний сайт клубу, основна дохідна частина його бюджету – виручка від продажу гравців в інші команди. Літнє трансферне вікно мало забезпечити "Жиліну" необхідними фінансами, однак очікуваний прибуток від нього в умовах коронавірусу наближається до нуля. Керівництво клубу звернулося до своїх футболістів, попросивши їх піти на тимчасове зниження зарплати заради порятунку команди, проте вони цю ініціативу не підтримали.

ФК "Жиліна"

ФК "Жиліна"

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Варто відзначити, що "Жиліна" сім разів ставала чемпіоном Словаччини та ще двічі вигравала кубок країни. У нинішньому сезоні вона займала друге місце в національній першості до припинення змагань через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти "Барселони" також залишилися незадоволені проханням керівництва клубу піти на тимчасове зниження зарплат, влаштувавши бунт.

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Тема
Коронавірус
Місце
Словаччина Жиліна
Теги
ФК Жиліна банкрутство
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