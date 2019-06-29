"Їм по барабану": російський форвард зробив визнання про "братську Україну"

Російський форвард "Чорноморця" Василь Павлов зізнався, що під час виступу в Україні у нього не виникло ніяких труднощів.

Василь Павлов

"Коли їхав в Україну, звичайно, відчував хвилювання. Але в команді мене прийняли просто чудово. В Одесі було комфортно, дуже сподобалося. Ніякої дискримінації в зв'язку з тим, що я представляю Росію. Жодного інциденту. Людям на трибунах по барабану, що я з Росії. На мою адресу за час виступів в УПЛ не було жодного докору з приводу мого громадянства", - заявив Павлов.

На думку футболіста об'єднатися Україні і Росії заважає політика.

"Століттями наші народи були братніми. І залишаються такими. Починаєш спілкуватися з будь-яким українцем – майже у кожного є родичі, друзі в Росії. Та й у мене самого багато знайомих в Україні. Прості люди втомилися від конфліктів і чекають, коли політика піде на другий план і ми всі знову заживемо нормальним життям", - цитує Павлова "Совєтскiй спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно футболіст збірної України безглуздо виправдався за перехід в клуб з Росії.

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