Ілсіньо розповів, що відчував Ахметов на "найголовнішiй вечірці" "Шахтаря"

Максим Іншаков Футбол 19:57, 23.09.2020

Бразильський півзахисник Ілсіньо згадав, як "Шахтар" відзначав перемогу в Кубку УЄФА.

У пам'яті хавбека відклалися емоції президента "гірників" Ріната Ахметова.

"Я до сих пір пам'ятаю головну вечірку. Вона, як мені тоді здавалося, зупинила всю Донецьку область. Організатори поставили сцену в центрі головної площі Донецька. Ми навіть думали, що приїде президент України! А президент "Шахтаря" Рінат Ахметов був найщасливішою людиною в світі", – розповів Ілсіньо в інтерв'ю ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній віцепрезидент Динамо Євген Красніков, який нині очолює харківський "Метал" розповів про трансферну політику "Шахтаря".

Відомий функціонер, який відкрив Україні з десяток крутих футболістів від Жажі до Тайсона, згадав, як Ахметов купував гравців для Луческу.

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