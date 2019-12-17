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17 грудня • оновлено в 11:18
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"Її зруйнували": тренер чемпіонів світу U-20 розкрив правду про реакцію на тріумф України

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Колишній наставник збірної України до 20 років, яка виграла Чемпіонат світу, Олександр Петраков заявив, що не відчуває свята в душі, незважаючи на проведення урочистої церемонії.

"Тут немає гравців київського "Динамо". Президент їх не відпустив. Тому я засмучений. На чемпіонаті у нас була одна сім'я, а потім її зруйнували. Хлопці не винні, так сталося, я констатую", – цитує Петракова агентство Динамо Київ від Шурика.

Олександр Петраков

Олександр Петраков

Football.ua

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Лідер збірної України перехитрив суперників і забив черговий гол в Італії

Головний тренер чемпіонів вважає, що багато хто сприймає цей успіх, як належне, і постійно знаходить привід для критики.

"Все хороше давно минуло. Дуже багато негативу стало. Здавалося б, Україна стала чемпіоном світу. А стільки негативу виливається: неправильно грали, неправильно все інше робили. Неначе ми якась збірна Іспанії... Скажу вам відверто: хорошого я за цей час мало чув, тільки від простих людей", – додав Петраков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає за "Вальядолід" на правах оренди, може повернутися у склад "вершкових".

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Тег
Збірна України з футболу
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