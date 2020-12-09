Ігор Суркіс про Луческу: його можна порівняти тільки з Лобановським

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що ідея призначити Мірчу Луческу головним тренером виникла давно.

Він зізнався, що були сумніви в тому, чи захоче румунський фахівець приймати пропозицію його клубу. Суркіс-молодший також відзначив високий рівень професіоналізму наставника "Динамо", порівнявши його з легендою команди Валерієм Лобановським.

"Хто порадив Луческу? В принципі, ця ідея виникала давно, але коли ти хочеш призначити головного тренера, ти розглядаєш багато кандидатур. Містер був у цьому списку, але ми не знали, чи захоче він до нас прийти. Він дуже досвідчений і є справжнім професіоналом, і його можна порівнювати тільки з Валерієм Васильовичем Лобановським, який працював так само, як він. У цьому віці 24 години говорити про футбол може тільки справжній професіонал. Він залишив свою сім'ю в Румунії, переїхав на базу, відмовившись від квартири, щоб ближче познайомитися з футболістами" , – сказав він у прямому ефірі YouTube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло мінімальну перемогу над "Ференцварошем" і вийшло в плей-оф Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться в понеділок, 14 грудня.