Ігор Суркіс: ми більше не будемо мовчати і дивитися, як судді творять свавілля на полі

Президент "Динамо" Ігор Суркіс виступив з критикою суддівства в українській Прем'єр-лізі та закликав главу комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розібратися в ситуації.

В інтерв'ю офіційному сайту киян він зазначив, що зимова перерва – ідеальний час для підвищення кваліфікації рефері, які працюють на матчах чемпіонату нашої країни. Власник столичної команди виступив з вимогою, щоб боротьба за перемогу в УПЛ проходила в чесних і конкурентних умовах.

"Ніколи не звертався до Лучано Лучі, але час настав. У вас є час, є зимова перерва, ви можете провести роботу з арбітрами, щоб вони додали в професіоналізмі і правильності ухвалення рішень. Дайте нам чесні та конкурентні умови, і не треба нікого тягти за вуха до чемпіонства. У свій час подібне говорили з табору "Шахтаря" і, як їм здається, їх почули. Тепер таке скажемо й ми", – заявив Суркіс-молодший.

Він додав, що президенти клубів вкладають гроші не для того, щоб дивитися, як їхні команди "вбивають" арбітри.

"Ми більше не будемо мовчати і дивитися, як судді творять свавілля на футбольному полі. Високооплачуваний куратор суддівства має навести порядок і гарантувати однакові умови для всіх команд УПЛ. Для цього у нього є і час, і можливості. Президенти клубів вкладають у футбол мільйони доларів, розвивають інфраструктуру, дають робочі місця, утримують академії, дитячі та молодіжні склади, а потім змушені спостерігати, як їхні команди вбивають і знущаються над самою суттю гри. Просто дайте нам і нашим суперникам можливість чесно грати в футбол!" – підсумував сказане власник киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі перед зимовою перервою в УПЛ "Динамо" сенсаційно втратило очки, не зумівши обіграти "Колос" з Ковалівки. Суддівство в цьому поєдинку викликало питання як в однієї, так і в іншої команди.

Зокрема, арбітраж прокоментував головний тренер киян Мірча Луческу.