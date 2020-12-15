Ігор Суркіс докладно розповів про трансферні плани "Динамо" на міжсезоння

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що в розмові з головним тренером команди Мірчею Луческу вони зійшлися на необхідності підсилення складу вже в зимове міжсезоння.

В інтерв'ю офіційному сайту киян він заявив, що селекційна служба зараз активно працює над пошуком нових якісних футболістів для клубу. Незважаючи на це, власник "Динамо" зазначив, що будуть куплені виключно ті гравці, які зможуть відразу ж підняти загальний рівень команди.

"За трансферну політику Мірча Луческу сказав дуже точну і правильну фразу: "Якщо хочете результатів прямо зараз, то треба підсилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік". Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і уболівальники, що всі хочуть результат тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують підсилення, ми будемо підсилювати. Робота в даному напрямку ведеться, активно задіяна селекційна служба, і ми докладемо всіх зусиль, щоб наша команда вийшла на новий якісний рівень. Але відразу хочу сказати, що купувати гравців для кількості ми точно не будемо. У нас багато талановитої молоді, тому немає сенсу брати футболістів, які прямо зараз не зроблять "Динамо" кращим", – розповів Суркіс-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент київського клубу звернувся до глави комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі, закликавши його розібратися з "суддівським свавіллям", яке відбувається в українській Прем'єр-лізі.