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10 грудня • оновлено в 13:41
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"Ідіоти! Дебіли!" Український журналіст жорстко висловився про Росію і WADA

2.1т
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Український журналіст, головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков емоційно прокоментував рішення WADA щодо дискваліфікації російських спортсменів.

Артем Франков

Артем Франков

"У рамках очищення Росії було запропоновано передати WADA комп'ютерну базу з тих допінг-проб, які забиралися на території РФ. Росія зробила це, але в базі були виявлені сліди комп'ютерного втручання. Ідіоти, дебіли, бл**ь! Це єдине, що можна сказати щодо цього. Тому що як, маючи таких потужних хакерів, які, як відомо, впливають на результати виборів у інших країнах, зокрема в США, не приховати втручання в допінгову базу! Це має дивний вигляд, суперечливий, парадоксально. А втім, Росія спіймалася й заслужено отримала ось це ось", – зазначив Франков у ефірі свого Youtube-каналу.

Також він виклав свою точку зору щодо того, як ця ситуація позначиться на футболі.

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Рішення ФІФА: названа "шпарина" для участі Росії в ЧС-2022 з футболу

"Оскільки УЄФА не підписував кодекс WADA, на участь Росії на Євро (і як команди, і як приймальної сторони) це ніяк не вплине. Також не вплине це на прийняття Санкт-Петербургом фіналу Ліги чемпіонів-2021. ФІФА та чемпіонат світу – це інша історія, оскільки ФІФА кодекс WADA підписала й визнала. Здавалося б, бери і відсторонюй Росію від ЧС-2022. Але, одна справа – теорія, інша – практика, яка може суперечити ролі Росії в світовому футболі. Росія – не пересічний член ФІФА, хоча б тому, що успішно прийняла і організувала ЧС-2018. Що робитиме Джанні Інфантіно з підлеглими – незрозуміло. Почекаємо", – заявив Франков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася реакція ФІФА на гучне рішення WADA щодо Росії.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Франков
Теги
WADA УЄФА ФІФА
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