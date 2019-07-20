Ібрагімович забив фантастичний гол в США

Шведський форвард "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович допоміг своїй команді здобути перемогу в домашньому матчі Головної ліги соккера (MLS) США з "Лос-Анджелесом".

Дербі пройшло на стадіоні "Дігніті Хелс Спортс Парк" в Карсоні і завершилося з рахунком 3:2 на користь господарів.

На 8-й хвилині 37-річний ексфутболіст збірної Швеції ефектно прийняв дальню передачу, пошив у дурні двох суперників і найпотужнішим пострілом метрів з 17 не залишив шансів голкіпером.

У цій грі Златан оформив хет-трик, відзначившись на 56-й і на 70-й хвилинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні минулого року Златан відзначився неймовірним ударом в першому ж матчі за американський клуб "Лос-Анджелес Гелаксі". Екс-форвард "Манчестер Юнайтед" забив в дербі проти "Лос-Анджелеса" (4: 3).

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